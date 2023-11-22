Менее трех месяцев остается до исторического поединка за корону хевивейта между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Отец чемпиона WBC Джон Фьюри по полочкам разложил предстоящий поединок за абсолют.

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Отец Фьюри: С действующим стилем бокса Тайсон не победил бы Владимира Кличко

Пока "Цыганский король" не демонстрирует мощный бокс, который был ему присущ раньше. Это вызывало беспокойство у его отца.

"Сейчас у Тайсона не очень хороший стиль. Против Усика нет смысла боксировать, стоя перед ним. Надо действовать разумно и ловко, как это делает Александр. Но если они не работают над этим, что можно сказать?

Усик далеко не такой большой и мощный, как Нганну, являющийся одним из сильнейших панчеров в мире. Но Александр способеный боксер супертяжелого веса, нужно готовиться к нему. С действующим стилем бокса Тайсон не победил бы Владимира Кличко.

Усик – не тот боксер, который стоит перед тобой и гасит свет. Его работа – быть умным, хорошо боксировать, заставлять тебя бить мимо и платить за ошибки. Это его лучшее качество. Но теперь все изменилось", – рассказал Фьюри-старший.

Также отец "Жадного пуза" неожиданно расхвалил Александра Усика. Ранее Джон Фьюри очень пренебрежительно высказывался об украинском боксере.

Усик – хитрый боксер. Надо быть на высоте, чтобы победить его. Действующий стиль Тайсона не поможет ему. Он считает, что способен кого-либо снести. Но ни один боксёр не может всю карьеру бросать мощные удары. Нельзя пропускать так много, потому что однажды даже джеб сможет свалить с ног. Надо подойти с умом к бою с Усиком. Больше ума, чем силы,

– заявил Джон Фюри.