Менш ніж три місяці залишається до історичного поєдинку за корону хевівейту між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Батько чемпіона WBC Джон Ф'юрі по поличках розклав майбутній поєдинок за абсолют.

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Батько Ф'юрі: З чинним стилем боксу Тайсон не переміг би Володимира Кличка

Наразі "Циганський король" не демонструє потужний бокс, який був йому притаманний раніше. Це викликало занепокоєння в його батька.

"Зараз у Тайсона не дуже хороший стиль. Проти Усика немає сенсу боксувати, стоячи перед ним. Треба діяти розумно та спритно, як це робить Олександр. Але якщо вони не працюють над цим, що можна ще сказати?

Усик далеко не такий великий і потужний, як Нганну, який є одним із найсильніших панчерів у світі. Але Олександр здібний боксер надважкої ваги, треба готуватися до нього. З чинним стилем боксу Тайсон не переміг би Володимира Кличка.

Усик – не той боксер, який стоїть перед тобою й гасить тобі світло. Його робота – бути розумним, добре боксувати, змушувати тебе бити повз та платити за помилки. Це його найкраща якість. Але тепер все змінилося", – розповів Ф'юрі-старший.

Також батько "Жадібного пуза" несподівано розхвалив Олександра Усика. Раніше Джон Ф'юрі дуже зневажливо висловлювався про українського боксера.

Усик – хитрий боксер. Треба бути на висоті, щоб перемогти його. Чинний стиль Тайсона не допоможе йому. Він має в голові думку, що здатен будь-кого знести. Але жоден боксер не може всю кар’єру кидати потужні удари. Не можна пропускати так багато, бо одного разу навіть джеб зможе звалити з ніг. Треба підійти з розумом до бою з Усиком. Більше розуму, ніж сили,

– заявив Джон Фюрі.