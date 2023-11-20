Бой за абсолютное чемпионство в хевивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри определит настоящего короля дивизиона. Эгис Климас уверен в победе обладателя титулов WBA, WBO, IBF, IBO.
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Менеджер, представляющий интересы Александра Усика, назвал качества украинца, которые помогут ему одолеть "Цыганского короля". Последнему принадлежит пояс WBC.
Климас: Мало кто верил, что Усик станет абсолютным чемпионом мира в крузервейте
"Целью Александра Усика всегда было стать абсолютным чемпионом мира. Мало кто верил, что он сможет это сделать в первом тяжелом весе. Никто не верил, что Усик сможет подняться в супертяжелый дивизион. Но он доказал обратное и посмотрите, где он сейчас находится.
Тайсон Фьюри отличный левша, но он не доминировал с ребятами, у которых существенно меньший рост, а у Александра и рост меньший, и он также левша", – сказал Климас.
Напомним, Фьюри 28 октября победил бывшего чемпиона UFC Франсиса Нганну раздельным решением судей, побывав во время боя в нокдауне. Усик в предыдущем поединке 26 августа одолел британца Даниэля Дюбуа.