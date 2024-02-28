Непобедимые боксеры 17 февраля должны были провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Однако битву пришлось перенести на 18 мая из-за рассечения, которое получил британец во время спарринга в тренировочном лагере.

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Большое уважение к Усику

Бывший чемпион мира в полусреднем весе и серебряный призер Олимпиады-2004 Амир Хан рассказал, кого считает фаворитом в предстоящем поединке. В отличие от большинства англичан, он заявил, что именно украинец будет иметь преимущество, а не его земляк:

Будем надеяться, что Тайсон будет готов на 100 процентов, но времени немного. Ему дали лишь три месяца после рассечения. Обычно, нужно полтора месяца, чтобы это зажило, но кожа там все еще будет слабой. Я думаю, что сейчас в Усика есть еще большее преимущество. Раньше у него также было преимущество перед боем, но теперь, очевидно, он получил еще большее.

По мнению британского боксера, самоуверенность Тайсона Фьюри может сыграть с ним злую шутку. Он отметил сильные стороны украинского чемпиона и дал совет "Цыганскому королю".

"Если Тайсон проявит слишком много уверенности, его могут поймать на этом. Вы должны понимать, что Усик – точный панчер, он знает, когда выбрасывать удары, у него отличный тайминг. Он олимпийский чемпион, замечательный боец. Надо отдать ему должное.

Тайсону нужно оставаться как можно дальше, боксировать с ним и не пропускать удары в глаз, потому что, как я уже говорил, я не знаю, достаточно ли трех месяцев. Ведь рана была большой", – сказал Хан.

Напомним, что ранее своими ожиданиями от боя поделился звездный китайский боксер Чжан Чжилей. Он также большое значение придает травме Тайсона Фьюри и его восстановлению, поэтому не смог назвать своего фаворита.

Важно. "Цыганский король" уже вернулся к тренировочному процессу после рассечения и готовится к майскому поединку, который состоится в столице Саудовской Аравии.