18 мая в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Чжан Чжилей о бое за абсолютное чемпионство в хэвивейте

Своими ожиданиями от поединка поделился звездный китайский боксер Чжан Чжилей. По его мнению, все будет зависеть от того, в какой форме Фьюри подойдет к поединку.

"Я не могу предсказать, что произойдет с Тайсоном Фьюри, потому что он очень сильно меняется. К сожалению, он получил рассечение, и бой перенесен еще на 3 месяца. Честно говоря, я не могу дать прогноз, что продемонстрирует Тайсон Фьюри на тот момент", – сказал Чжилей.

Интересно. Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21-го поединка, а Тайсон победил в 34 боях из 35-ти, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.