Непереможні боксери 17 лютого повинні були провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Проте битву довелося перенести на 18 травня через розсічення, яке отримав британець під час спарингу в тренувальному таборі.

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Велика повага до Усика

Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі та срібний призер Олімпіади-2004 Амір Хан розповів, кого вважає фаворитом у майбутньому поєдинку. На відміну від більшості англійців, він заявив, що саме українець буде мати перевагу, а не його земляк:

Будемо сподіватися, що Тайсон буде готовий на 100 відсотків, але часу небагато. Йому дали лише три місяці після розсічення. Зазвичай, потрібно півтора місяця, щоб це зажило, але шкіра там все ще буде слабкою. Я думаю, що зараз в Усика є ще більша перевага. Раніше в нього також була перевага перед боєм, але тепер, очевидно, він отримав ще більшу.

На думку британського боксера, самовпевненість Тайсона Ф'юрі може зіграти з ним злий жарт. Він відзначив сильні сторони українського чемпіона та дав пораду "Циганському королю".

"Якщо Тайсон проявить занадто багато впевненості, його можуть піймати на цьому. Ви повинні розуміти, що Усик – точний панчер, він знає, коли викидати удари, у нього чудовий таймінг. Він олімпійський чемпіон, чудовий боєць. Треба віддати йому належне.

Тайсону потрібно залишатися якомога далі, боксувати з ним і не пропускати удари в око, тому що, як я вже казав, я не знаю, чи достатньо трьох місяців. Адже рана була великою", – сказав Хан.

Нагадаємо, що раніше своїми очікуваннями від бою поділився зірковий китайський боксер Чжан Чжилей. Він також велике значення надає травмі Тайсона Ф'юрі та його відновленню, тому не зміг назвати свого фаворита.

Важливо. "Циганський король" вже повернувся до тренувального процесу після розсічення та готується до травневого поєдинку, який відбудеться у столиці Саудівської Аравії.