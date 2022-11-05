"Фьюри – гигант": менеджер Усика высказался о возможном бое за звание абсолютного чемпиона

Эгис Климас ждет решения британца о дате поединка. При этом представитель украинца назвал главные преимущества Фьюри над нашим боксером.

Почти три месяца назад Александр Усик во второй раз победил британца Энтони Джошуа. Это позволило украинцу защитить пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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Следующим соперником украинца должен стать Тайсон Фьюри, владеющий поясом WBC. Бой за звание абсолютного чемпиона мира пока откладывается, однако оба боксера уже готовятся к очной встрече.

Менеджер украинца Эгис Климас выразил свое мнение о противостоянии Усику и Фьюри. Он выделил сильную сторону британца, с которой Александру трудно будет справиться.

Габариты, конечно, не в пользу Усика. Фьюри – гигант, мы воспринимаем его серьезно. Тайсон красивый и талантливый боксер. У Фьюри высокий боксерский IQ. Мы понимаем, что он очень опасен. Что касается боя, то все зависит от него. Мы ждем решения,

– заявил Климас.

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Фьюри выбрал Чисору вместо Усика: