"Фьюри – гигант": менеджер Усика высказался о возможном бое за звание абсолютного чемпиона
Источник:iD Boxing
Эгис Климас ждет решения британца о дате поединка. При этом представитель украинца назвал главные преимущества Фьюри над нашим боксером.
Почти три месяца назад Александр Усик во второй раз победил британца Энтони Джошуа. Это позволило украинцу защитить пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
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Следующим соперником украинца должен стать Тайсон Фьюри, владеющий поясом WBC. Бой за звание абсолютного чемпиона мира пока откладывается, однако оба боксера уже готовятся к очной встрече.
Менеджер украинца Эгис Климас выразил свое мнение о противостоянии Усику и Фьюри. Он выделил сильную сторону британца, с которой Александру трудно будет справиться.
Габариты, конечно, не в пользу Усика. Фьюри – гигант, мы воспринимаем его серьезно. Тайсон красивый и талантливый боксер. У Фьюри высокий боксерский IQ. Мы понимаем, что он очень опасен. Что касается боя, то все зависит от него. Мы ждем решения,
– заявил Климас.
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Фьюри выбрал Чисору вместо Усика:
- Напомним, что в апреле Фьюри одолел Уайта и защитил пояс WBC. После победы Усика над Джошуа, украинец вызвал на бой Тайсона и тот согласился.
- Впрочем, боксеры не смогли сойтись по датам. Фьюри требовал сражения в декабре, но украинец не планирует возвращаться на ринг в этом году.
- Боя за абсолют придется подождать до 2023 года. Промоутер "Цыганского короля" допустил, что бой с Усиком может пройти в марте.
- 3 декабря Тайсон Фьюри будет сразиться с Дереком Чисорой, которого уже дважды побеждал (в 2011 и 2014 годах).
- Чисора с 2020 года проиграл три боя подряд, в том числе Александру Усику. Но в июле этого года Дерек избил Кубрата Пулева.
- У Усика и Фьюри почти безупречная статистика боев. Александр выиграл все свои 20 поединков, тогда как Тайсон победил в 32 из 33 боев, один сведя к ничьей.