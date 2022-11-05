Майже три місяці тому Олександр Усик вдруге переміг британця Ентоні Джошуа. Це дозволило українцю захистити пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.
До теми Мегафайт Усик - Ф'юрі вже скоро: названі місце і дата бою
Наступним суперником українця має стати Тайсон Ф'юрі, який володіє поясом WBC. Бій за звання абсолютного чемпіона світу поки відкладається, однак обидва боксери вже готуються до очної зустрічі.
Менеджер українця Егіс Клімас висловив свою думку про протистояння Усик та Ф'юрі. Він виділив сильну сторону британця, з якою Олександру важко буде впоратись.
Габарити, звісно, не на користь Усика. Ф'юрі - гігант, ми сприймаємо його серйозно. Тайсон гарний і талановитий боксер. У Ф'юрі високий боксерський IQ. Ми розуміємо, що він дуже небезпечний. Що стосується бою, то все залежить від нього. Ми чекаємо рішення,
– заявив Клімас.
Читайте також "Пияка, давай битись": Усик викликав Ф'юрі на бій новою зухвалою заявою
Ф'юрі обрав Чісору замість Усика:
- Нагадаємо, що у квітні Ф'юрі здолав Вайта та захистив пояс WBC. Після перемоги Усика над Джошуа українець викликав на бій Тайсона і той погодився.
- Втім, боксери не змогли зійтись по датах. Ф'юрі вимагав бій у грудні, але українець не планує повертатись на ринг цього року.
- Бою за абсолют доведеться зачекати до 2023 року. Промоутер "Циганського короля" допустив, що бій з Усиком може пройти у березні.
- 3 грудня Тайсон Ф'юрі буде битись із Дереком Чісорою, якого вже двічі перемагав (у 2011 та 2014 роках).
- Чісора з 2020 року програв три боя поспіль, у тому числі Олександру Усику. Але у липні цього року Дерек побив Кубрата Пулєва.
- У Усика та Ф'юрі майже бездоганна статистика боїв. Олександр виграв всі свої 20 поєдинків, тоді як Тайсон переміг у 32-х з 33-ти боїв, один звівши до нічиєї.