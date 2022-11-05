Почти три месяца назад Александр Усик во второй раз победил британца Энтони Джошуа. Это позволило украинцу защитить пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
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Следующим соперником украинца должен стать Тайсон Фьюри, владеющий поясом WBC. Бой за звание абсолютного чемпиона мира пока откладывается, однако оба боксера уже готовятся к очной встрече.
Менеджер украинца Эгис Климас выразил свое мнение о противостоянии Усику и Фьюри. Он выделил сильную сторону британца, с которой Александру трудно будет справиться.
Габариты, конечно, не в пользу Усика. Фьюри – гигант, мы воспринимаем его серьезно. Тайсон красивый и талантливый боксер. У Фьюри высокий боксерский IQ. Мы понимаем, что он очень опасен. Что касается боя, то все зависит от него. Мы ждем решения,
– заявил Климас.
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Фьюри выбрал Чисору вместо Усика:
- Напомним, что в апреле Фьюри одолел Уайта и защитил пояс WBC. После победы Усика над Джошуа, украинец вызвал на бой Тайсона и тот согласился.
- Впрочем, боксеры не смогли сойтись по датам. Фьюри требовал сражения в декабре, но украинец не планирует возвращаться на ринг в этом году.
- Боя за абсолют придется подождать до 2023 года. Промоутер "Цыганского короля" допустил, что бой с Усиком может пройти в марте.
- 3 декабря Тайсон Фьюри будет сразиться с Дереком Чисорой, которого уже дважды побеждал (в 2011 и 2014 годах).
- Чисора с 2020 года проиграл три боя подряд, в том числе Александру Усику. Но в июле этого года Дерек избил Кубрата Пулева.
- У Усика и Фьюри почти безупречная статистика боев. Александр выиграл все свои 20 поединков, тогда как Тайсон победил в 32 из 33 боев, один сведя к ничьей.