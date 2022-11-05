Почти три месяца назад Александр Усик во второй раз победил британца Энтони Джошуа. Это позволило украинцу защитить пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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Следующим соперником украинца должен стать Тайсон Фьюри, владеющий поясом WBC. Бой за звание абсолютного чемпиона мира пока откладывается, однако оба боксера уже готовятся к очной встрече.

Менеджер украинца Эгис Климас выразил свое мнение о противостоянии Усику и Фьюри. Он выделил сильную сторону британца, с которой Александру трудно будет справиться.

Габариты, конечно, не в пользу Усика. Фьюри – гигант, мы воспринимаем его серьезно. Тайсон красивый и талантливый боксер. У Фьюри высокий боксерский IQ. Мы понимаем, что он очень опасен. Что касается боя, то все зависит от него. Мы ждем решения,

– заявил Климас.

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Фьюри выбрал Чисору вместо Усика: