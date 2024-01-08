Стартовала продажа билетов на бой Усик – Фьюри: сколько стоят и как купить

Болельщики бокса уже могут купить пропуск на самый ожидаемый бой за последние годы. Минимальная цена на билет немного превышает 700 гривен.

Чуть больше месяца, 17 февраля, пройдет самый большой боксерский поединок за долгое время. Украинец Александр Усик выйдет в ринг против британца Тайсона Фьюри.

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Соперники определят между собой абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Поединок пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на площадке "Kingdom Arena", вмещающей до 26 тысяч зрителей. Тем временем стартовала продажа билетов на бой между Усиком и Фьюри.

В настоящее время реализуются пропуска в семи ценовых категориях. Самый дешевый билет стоит около 713 гривен, в то время как самый дорогой – более 15 тысяч. Приобрести их можно на сайте Webook.

КАТЕГОРИЯ ЦЕНА (риалы) ЦЕНА (гривны) G5 70 713 G4 100 1019 G2 175 1784 G1 200 2038 Gold 500 5097 Platinum 1000 10194 Diamond 1500 15291

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Напомним, что Александр Усик является обладателем поясов WBA, WBO и IBF в тяжелом весе. Их он завоевал в бою с Энтони Джошуа в 2021-м. а позже защитил в поединках против того же AJ и Даниэля Дюбуа.

Тайсону Фьюри же принадлежит пояс WBC. "Цыганский король" еще не проигрывал в своей профессиональной карьере - 34 победы в 35 встречах при одной ничьей. Впрочем, у Усика статистика более идеальна – 21 победа в 21-м бою.