17 февраля в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Своими ожиданиями от поединка поделился известный британский боксер Джо Джойс. По его словам, шансы на победу у обеих звезд хевивейта равны.

Джо Джойс поделился ожиданиями от боя между Фьюри и Усиком

"Это бой, который все хотят увидеть. Я думал, что ребята подерутся намного раньше, чем Фьюри встретится с Нганну в октябре.

Тайсон Фьюри выше и имеет преимущество в размахе рук, но Усик наносит больше ударов и более искусный в стойке левшей.

Так что здесь шансы 50 на 50. Я не уверен, кто победит, но точно знаю, что мы увидим реванш", – сказал Джо Джойс.

Следует знать. Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21 поединка, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.