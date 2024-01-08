Трохи більше ніж за місяць, 17 лютого, пройде найбільший боксерський поєдинок за довгий час. Українець Олександр Усик вийде в ринг проти британця Тайсона Ф'юрі.
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Суперники визначать між собою абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Поєдинок пройде в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) на майданчику "Kingdom Arena", який вміщує до 26 тисяч глядачів. Тим часом, стартував продаж квитків на бій між Усиком та Ф'юрі.
Наразі реалізуються перепустки у семи цінових категоріях. Найдешевший квиток коштує близько 713 гривень, тоді як найдорожчий – більше ніж 15 тисяч. Придбати їх можна на сайті Webook.
|КАТЕГОРІЯ
|ЦІНА (ріали)
|ЦІНА (гривні)
|G5
|70
|713
|G4
|100
|1019
|G2
|175
|1784
|G1
|200
|2038
|Gold
|500
|5097
|Platinum
|1000
|10194
|Diamond
|1500
|15291
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Нагадаємо, що Олександр Усик є володарем поясів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі. Їх він виборов у бою з Ентоні Джошуа у 2021-му, а пізніше захистив у поєдинках проти того ж таки AJ та Даніеля Дюбуа.
Тайсону Ф'юрі ж належить пояс WBC. "Циганський король" ще не програвав у своїй професійній кар'єрі – 34 перемоги у 35-ти зустрічах за однієї нічиє. Втім, у Усика статистика більш ідеальна – 21 перемога у 21-му бою.