Трохи більше ніж за місяць, 17 лютого, пройде найбільший боксерський поєдинок за довгий час. Українець Олександр Усик вийде в ринг проти британця Тайсона Ф'юрі.

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Суперники визначать між собою абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Поєдинок пройде в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) на майданчику "Kingdom Arena", який вміщує до 26 тисяч глядачів. Тим часом, стартував продаж квитків на бій між Усиком та Ф'юрі.

Наразі реалізуються перепустки у семи цінових категоріях. Найдешевший квиток коштує близько 713 гривень, тоді як найдорожчий – більше ніж 15 тисяч. Придбати їх можна на сайті Webook.

КАТЕГОРІЯ ЦІНА (ріали) ЦІНА (гривні) G5 70 713 G4 100 1019 G2 175 1784 G1 200 2038 Gold 500 5097 Platinum 1000 10194 Diamond 1500 15291

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Нагадаємо, що Олександр Усик є володарем поясів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі. Їх він виборов у бою з Ентоні Джошуа у 2021-му, а пізніше захистив у поєдинках проти того ж таки AJ та Даніеля Дюбуа.

Тайсону Ф'юрі ж належить пояс WBC. "Циганський король" ще не програвав у своїй професійній кар'єрі – 34 перемоги у 35-ти зустрічах за однієї нічиє. Втім, у Усика статистика більш ідеальна – 21 перемога у 21-му бою.