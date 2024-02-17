Подготовили запасной вариант: с кем будет драться Усик, если Фьюри снова травмируется

В контракте на поединок за абсолют прописали специальный пункт на случай очередной травмы "Цыганского короля". Однако дату боя уже точно не будут менять.

17 февраля должен был состояться "Бой века" между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Однако неожиданная травма британца во время спарринга заставила организаторов перенести битву на 18 мая.

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Бой Усика состоится при любых условиях

Сергей Лапин, менеджер и тренер Александра Усика, сообщил, что в контракте на бой появился пункт о замене боксера на случай форс-мажора. Если "Цыганский король" снова травмируется, то бой не будут переносить, а украинец будет драться с обязательным претендентом на пояс IBF в супертяжелом весе Филиппом Хрговичем.

"Я надеюсь, что Усик получит возможность свести счеты с Фьюри 18 мая. Но если Тайсон продолжит бегать, то у нас в контракте прописано условие, что его заменит Филип Хргович.

Хргович – это запасной соперник, поэтому вечер бокса состоится независимо от того, выйдет ли Фьюри на бой. Это также подтвердил Его Величество Турки Аль аш-Шейх", – сказал Лапин.

Напомним, что из-за Тайсона Фьюри бой за абсолют во второй раз переносится. Первая дата боя была согласована на декабрь 2023 года. Но из-за плохой формы "Цыганского короля" долгожданный бой перенесли на 17 февраля.