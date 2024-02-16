18 мая в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Крис Алгиери не верит в долговечность карьеры Фьюри

Своими ожиданиями от поединка поделился бывший чемпион мира Крис Алгиери. По мнению легендарного британского боксера, "Цыганский король" вскоре завершит боксерскую карьеру.

"Фьюри боксирует раз два в год, давно не выходил в ринг с профессиональным боксером. Он может подраться с какими-то бойцами ММА, ютуберами. Но в плане профессионального бокса – это последний год в карьере Фьюри.

Тайсон должен многое доказать в бою с Усиком. Портер вон вообще сомневается, что этот поединок состоится. Надо еще очень много выяснить, прежде чем говорить о будущем Фьюри", – сказал Алгиери.

Стоит знать. Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21-го поединка, а Тайсон победил в 34 боях из 35-ти, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.