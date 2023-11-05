Бой Усик – Фьюри перенесен: Красюк сообщил, когда ожидать битву за абсолют

Команда украинского чемпиона Александра Усика согласилась на отсрочку поединка за абсолютное чемпионство. Деталями поделился промоутер Александр Красюк.

В конце сентября Тайсон Фьюри и Александр Усик довольно неожиданно подписали контракт на бой. Ожидалось, что мегафайт состоится 23 декабря этого года. Однако бой "Цыганского короля" и Фрэнсиса Нганну все-таки внес коррективы.

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Красюк: Усик не будет драться 23 декабря

Из-за плохой физической формы и незначительных травм Фьюри "Бой века" пришлось перенести. Об этом сообщил промоутер Александра Усика Александр Красюк.

"Мы ожидали, что бой состоится 23 декабря. Такова была наша договоренность, которую подписали обе стороны. Но мы уже некоторое время занимаемся боксом и все знаем, что если боец не готов и не желает выходить на ринг, его нельзя заставить. Он никогда этого не сделает, но весь мир ждет большого боя, поэтому мы должны быть гибкими.

Усик не сразится 23 декабря. Бой перенесен на начало 2024 года, и мы все успеем. Сейчас Александр снимает все видео для предстоящего боя и возвращается в свой тренировочный лагерь в Испании. Думаю, на следующей неделе что-то будет объявлено. Потому раньше на следующей неделе ничего конкретного не буду говорить", – рассказал Красюк.

Таким образом, болельщикам придется дождаться официального оглашения боя.