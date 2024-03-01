Поставил нереальную задачу: Кличко дал совет Фьюри перед боем с Усиком

Легенда украинского бокса и мэр столицы Виталий Кличко внимательно следит за подготовкой к "Бою века". Экс-чемпион мира дал совет "Цыганскому королю" перед поединком.

Виталий Кличко имеет зуб на Тайсона Фьюри. Именно “Цыганский король” нанес поражение его брату Виталию, отобрав все пояса.

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Что посоветовал Кличко

У Кличко-старшего поинтересовались, как Фьюри может победить Усика. На что легендарный боксер ответил в шутливой форме. Он вспомнил почти все вредные привычки "Цыганского короля", от которых британец должен избавиться.

Фьюри нужно есть меньше вредной пищи, не употреблять алкоголь и наркотики и хорошо подготовиться к этому бою,

– сказал мэр Киева.

Виталий Кличко не решился назвать победителя боя за абсолют, но признался, за кого будет болеть.

"Все ожидают крайне драматического поединка, но никто в мире не может предсказать результат этого боя. Это супертяжелый вес, здесь каждый удар может оказаться решающим. И самой большой ошибкой будет говорить, кто победит.

Конечно, я держу кулаки за Усика. Я надеюсь, что Александр окажется победителем этого боя и привезет титул WBC обратно в Украину. Но давайте посмотрим", – рассказал Кличко-старший.

Усик – Фьюри: главное о бое