17 февраля должна была состояться битва за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Однако она будет перенесена из-за травмы британского боксера.

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Хорватский боксер супертяжелого веса Агрон Смакичи рассказал о рассечении, которое обладатель титула WBC Тайсон Фьюри получил в спарринге с ним.

Названы подробности спарринга, в котором травмировался Фьюри

"Ничего особенного не произошло, перед этим у нас был хороший спарринг. Просто он разжег огонь своими плохими словами и грязными движениями. Когда моя голова была опущена, он сделал несколько грязных трюков, это меня разожгло.

Тогда я выложился на 100 процентов, и, к сожалению, произошла травма... Он сказал некоторые вещи, но дело не в том, что он сказал. Я на 100 процентов уверен, что это был мой кулак. После рассечения он не сказал: "Эй, это был локоть" или что-то подобное", – сказал Смакичи.

Напомним, Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.

Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21-го поединка, а Тайсон победил в 34 боях из 35-ти, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.