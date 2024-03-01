Виталий Кличко имеет зуб на Тайсона Фьюри. Именно “Цыганский король” нанес поражение его брату Виталию, отобрав все пояса.
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Что посоветовал Кличко
У Кличко-старшего поинтересовались, как Фьюри может победить Усика. На что легендарный боксер ответил в шутливой форме. Он вспомнил почти все вредные привычки "Цыганского короля", от которых британец должен избавиться.
Фьюри нужно есть меньше вредной пищи, не употреблять алкоголь и наркотики и хорошо подготовиться к этому бою,
– сказал мэр Киева.
Виталий Кличко не решился назвать победителя боя за абсолют, но признался, за кого будет болеть.
"Все ожидают крайне драматического поединка, но никто в мире не может предсказать результат этого боя. Это супертяжелый вес, здесь каждый удар может оказаться решающим. И самой большой ошибкой будет говорить, кто победит.
Конечно, я держу кулаки за Усика. Я надеюсь, что Александр окажется победителем этого боя и привезет титул WBC обратно в Украину. Но давайте посмотрим", – рассказал Кличко-старший.
Усик – Фьюри: главное о бое
- Напомним, что бой за абсолют был утвержден на 17 февраля. Однако из-за нелепой травмы "Цыганского короля" поединок пришлось переносить.
- Организаторы битвы назначили бой на 18 мая. Если кто-то из боксеров не сможет выйти на ринг, тогда кому-то придется заплатить штраф в размере 10 миллионов долларов.
- Также британские СМИ обнародовали вероятные гонорары боксеров. Напыщенный Фьюри получит за бой рекордный чек, а Усик чуть меньше, чем за победу в реванше с Джошуа.