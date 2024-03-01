Віталій Кличко має зуб на Тайсона Ф'юрі. Саме "Циганський король" завдав поразки його брату Віталію, відібравши усі пояси.
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Що порадив Кличко
У Кличка-старшого поцікавилися, як Ф'юрі може перемогти Усика. На що легендарний боксер відповів у жартівливій формі. Він пригадав майже усі шкідливі звички "Циганського короля", від яких британець має позбутися.
Ф’юрі потрібно їсти менше шкідливої їжі, не вживати алкоголь і наркотики та добре підготуватися до цього бою,
– сказав мер Києва.
Віталій Кличко не наважився назвати переможця бою за абсолют, але зізнався, за кого вболіватиме.
"Усі очікують вкрай драматичного поєдинку, але ніхто у світі не може передбачити результат цього бою. Це надважка вага, тут кожен удар може виявитися вирішальним. І найбільшою помилкою буде говорити, хто переможе.
Звичайно, я тримаю кулаки за Усика. Я сподіваюся, що Олександр виявиться переможцем цього бою і привезе титул WBC назад в Україну. Але давайте подивімося", – розповів Кличко-старший.
Усик – Ф'юрі: головне про бій
- Нагадаємо, що бій за абсолют був затверджений на 17 лютого. Проте через безглузду травму "Циганського короля" поєдинок довелося переносити.
- Організатори битви призначили бій на 18 травня. Якщо хтось із боксерів не зможе вийти на ринг, тоді комусь доведеться заплатити штраф у розмірі 10 мільйонів доларів.
- Також британські ЗМІ оприлюднили ймовірні гонорари боксерів. Пихатий Ф'юрі отримає за бій рекордний чек, а Усик трохи менша, ніж за перемогу в реванші з Джошуа.