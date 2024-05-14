Оба боксера сейчас прибыли в Саудовскую Аравию. Они ведут завершающую подготовку к битве и пытаются залезть в голову друг другу.

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Игры разума от боксеров

Очередную попытку игр разума попытался устроить Тайсон Фьюри. После серии оскорбительных высказываний в отношении Александра Усика он кардинально изменил свою риторику и очень комплиментарно оценил своего будущего соперника, заявив, что украинец лучший человек, с которым он когда-либо дрался.

Он лучше, чем Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Чисора. Он лучше, чем они все. Он двукратный чемпион мира в двух весовых категориях и чемпион Олимпийских игр. Меня очень впечатлило все, что он сделал. Он отбил голову Энтони Джошуа, который должен был быть убийцей. Он проделал хорошую работу над всеми людьми, с кем он дрался. Он побил молодого Дюбуа, которому всего 26 лет. А Усику было 36-37,

– сказал Фьюри.

Такие слова совсем не удивили Александра Усика. В интервью The Stomping Ground он заявил, что это уже не первое такое изменение высказываний в отношении него и предположил, почему так происходит:

Я думаю, что у Тайсона биполярное расстройство. На одной неделе он говорит, что я кролик, что я плохой, полутяжеловес. На следующей неделе говорит, что я хороший боксер, говорит много хороших слов обо мне. Я не думаю об этом. Я сосредоточен только на поединке.

Напомним, что победитель боя на "Kingdom Arena" станет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте в эпоху четырех поясов. В октябре между боксерами запланирован реванш.

Интересно. Команды Усика и Фьюри уже успели устроить потасовку, во время которой до крови разбил голову отец "Цыганского короля".

Отметим, что поединок Усик – Фьюри будет транслировать медиаплатформа Megogo. Он начнется не ранее 00:30 в ночь с 18 на 19 мая.