"Мощность и взрывная сила": легендарный боксер сделал прогноз на бой Усик – Фьюри

Александр Усик и Тайсон Фьюри 18 мая выйдут в ринг, чтобы определить первого абсолютного чемпиона мира в истории хевивейта в эпоху четырех поясов. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии на "Kingdom Arena".

Сейчас спортсмены находятся в тренировочных лагерях, где в закрытом режиме готовятся к “бою века”. Боксерское же сообщество ожидает эту битву и делает свои прогнозы относительно победителя.

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Прогноз от Роя Джонса-младшего

Своими ожиданиями от боя поделился бывший американский чемпион Рой Джонс. Он считает, что Александру Усику в поединке против Тайсона Фьюри будет достаточно сложно из-за габаритов британца.

Усик – хороший тактик в ринге, он умный. Но ему не хватает взрывной силы. Если бы она у него была, то у Фьюри точно возникли бы проблемы. Если ты небольшой боксер и выходишь против большого, то тебе нужна мощность и взрывная сила, иначе соперник не будет уважать тебя. Я не думаю, что Усик побьет Фьюри без этой мощности в ударах,

– сказал Джонс.

Напомним, что ранее своим прогнозом на бой поделился Бернд Бенте. Он считает, что победу по очкам одержит украинский боксер.

Что известно о Рое Джонсе-младшем

Бывший профессиональный боксер из Флориды.

Вице-чемпион Олимпиады-1988, в финале уступил раздельным решением судей, которое до сих пор считается одним из самых несправедливых в истории Игр.

Профессиональную карьеру начал в 1989 году с технического нокаута уже во втором раунде.

Владел титулами чемпиона мира в четырех весовых категориях.

В общем победил 22 бойцов за титул чемпиона мира в четырех весовых категориях.

Единственный боксер в истории, который начал профессиональную карьеру в полусреднем весе и впоследствии завоевал титул в тяжелой категории.

В течение профессиональной карьеры провел 76 боев, в которых одержал 66 побед.

Последний раз выходил в ринг 1 апреля 2023 года.