В мае в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.
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Стив Каннингем сделал прогноз на бой Усик – Фьюри
Своими ожиданиями от поединка поделился бывший боксер Стив Каннингем. По его словам, Усик имеет большие шансы на успех в бою с "Цыганским королем".
"Я думаю, что Усик победит Фьюри решением судей. Или Фьюри будет дисквалифицирован. Ему придется наклоняться и ложиться на Усика, чтобы утомить его – как он это делает обычно.
Но я думаю, что рефери будет предупрежден об этом перед боем командой украинца, и Фьюри потеряет очки за это", – сказал Стив Каннингем.