Наразі спортсмени знаходяться у тренувальних таборах, де в закритому режимі готуються до "бою століття". Боксерська ж спільнота очікує на цю битву та робить свої прогнози щодо переможця.

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Прогноз від Роя Джонса-молодшого

Своїми очікуваннями від бою поділився колишній американський чемпіон Рой Джонс. Він вважає, що Олександру Усику в поєдинку проти Тайсона Ф'юрі буде досить складно через габарити британця.

Усик – хороший тактик у рингу, він розумний. Але йому не вистачає вибухової сили. Якби вона в нього була, то у Ф'юрі точно виникли б проблеми. Якщо ти невеликий боксер і виходиш проти великого, то тобі потрібна потужність і вибухова сила, інакше суперник не поважатиме тебе. Я не думаю, що Усик поб'є Ф'юрі без цієї потужності в ударах,

– сказав Джонс.

Нагадаємо, що раніше своїм прогнозом на бій поділився Бернд Бенте. Він вважає, що перемогу за очками здобуде український боксер.

До слова. В андеркарді "бою століття" свій поєдинок проведе також українець Даніель Лапін. Це буде ювілейний десятий бій для боксера, у попередніх він здобув усі перемоги.

Що відомо про Роя Джонса-молодшого