Они должны были выйти на ринг еще 17 февраля, однако битва была перенесена из-за рассечения у "Цыганского короля". Сейчас будущие соперники начали свою подготовку к "бою века".

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Прогноз на бой за абсолют от Карла Фроча

Своими ожиданиями от эпохальной битвы поделился бывший чемпион мира Карл Фроч. Он имеет скепсис относительно проведения этого поединка:

"Я не думаю, что бой Фьюри с Усиком состоится. Если он пройдет, то Фьюри, видимо, очень любит деньги, потому что у него их и так достаточно. Ему не надо драться. Если он будет боксировать с Усиком, то его побьют, если только я совсем не ошибаюсь, и Фьюри просто не относится к спорту серьезно.

Когда я смотрел сериал про Фьюри на Netflix, то у него были психологические взлеты и падения. Если Тайсон воспринимает бокс серьезно, и ему это нравится, то он счастлив и тренируется как следует".

Бывший британский боксер также спрогнозировал, как может закончиться этот поединок и считает, что его земляк не будет фаворитом боя.

Возможно, вы в последний раз увидите лучшего Тайсона. Он может выйти в ринг с Усиком и оказаться для него слишком большим и быстрым, победить его и доминировать над ним, а потом, я надеюсь, он завершит карьеру. Но, во-первых, я не думаю, что бой состоится. Во-вторых, если это произойдет, если Фьюри не разожжет старое пламя – его легко победить.

Я не думаю, что это будет нокаут или что-то такое. Я просто думаю, что Усик победит по очкам или, возможно, остановкой в поздних раундах, потому что он намного меньше Фьюри и немного легче. Сейчас Усик набирает вес, но он сам ветеран. Он прошел свой пик", – сказал Фроч.

Напомним, что в контракте боксеров прописан пункт о реванше, после чего ожидается, что победитель проведет бой против Энтони Джошуа.

Интересно. Ранее своими планами относительно будущего поделился Тайсон Фьюри. Он заявил, что собирается победить Александра Усика, после чего встретиться с Эй Джеем на "Уэмбли" и закончить карьеру.