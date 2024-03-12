Вони мали вийти на ринг ще 17 лютого, проте битву було перенесено через розсічення в "Циганського короля". Наразі майбутні суперники розпочали свою підготовку до "бою століття".

До теми Зворотній відлік стартував: Усик розпочав підготовку до битви століття проти Ф'юрі

Прогноз на бій за абсолют від Карла Фроча

Своїми очікуваннями від епохальної битви поділився колишній чемпіон світу Карл Фроч. Він має скепсис щодо проведення цього поєдинку:

"Я не думаю, що бій Ф'юрі з Усиком відбудеться. Якщо він пройде, то Ф’юрі, мабуть, дуже любить гроші, тому що в нього їх і так достатньо. Йому не треба битися. Якщо він буде боксувати з Усиком, то його поб’ють, якщо тільки я зовсім не помиляюся, і Ф’юрі просто не ставиться до спорту серйозно.

Коли я дивився серіал про Ф’юрі на Netflix, то у нього були психологічні злети та падіння. Якщо Тайсон сприймає бокс серйозно, і йому це подобається, то він щасливий і тренується як слід".

Колишній британський боксер також спрогнозував, як може закінчитися цей поєдинок та вважає, що його земляк не буде фаворитом бою.

Можливо, ви востаннє побачите найкращого Тайсона. Він може вийти у ринг з Усиком і виявитися для нього надто великим і швидким, перемогти його та домінувати над ним, а потім, я сподіваюся, він завершить кар’єру. Але, по-перше, я не думаю, що бій відбудеться. По-друге, якщо це станеться, якщо Ф’юрі не розпалить старе полум’я – його легко перемогти.

Я не думаю, що це буде нокаут чи щось таке. Я просто думаю, що Усик переможе за очками або, можливо, зупинкою в пізніх раундах, тому що він набагато менший за Ф’юрі та трохи легший. Зараз Усик набирає вагу, але він сам ветеран. Він пройшов свій пік", – сказав Фроч.

Нагадаємо, що в контракті боксерів прописаний пункт про реванш, після чого очікується, що переможець проведе бій проти Ентоні Джошуа.

Цікаво. Раніше своїми планами щодо майбутнього поділився Тайсон Ф'юрі. Він заявив, що збирається перемогти Олександра Усика, після чого зустрітися з Ей Джеєм на "Вемблі" та закінчити кар'єру.