Обладатель чемпионских титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик начал подготовку к бою с Тайсоном Фьюри. Об этом сообщил его менеджер Эгис Климас.

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Климас: Усик находится в Испании

Для Александра это уже будет второй тренировочный лагерь. Первый пришлось досрочно завершить из-за неожиданной травмы Фьюри.

"С Александром все хорошо. Он уже начал лагерь. Сейчас он находится в лагере в Испании, тренируется и готовится к бою.

Мы надеемся, молимся о том, чтобы поединок состоялся. Надеюсь, все будет хорошо, и 18 мая эти мужчины выйдут в ринг, победит лучший", – сообщил Климас.

Ранее Тайсон Фьюри сделал неожиданное признание о завершении карьеры. "Цыганский король" мечтает стать абсолютным чемпионом мира. Для этого он пообещал "разобраться" с Усиком.

Затем Фьюри планирует провести два боя против Энтони Джошуа. Он даже определил две локации будущих поединков. И после двух побед Тайсон повесит перчатки на гвоздь.

Важно! Бой за абсолютное чемпионство между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 18 мая в Эр-Рияде. Если "Цыганский король" снова травмируется, тогда ему придется уплатить штраф в размере 10 миллионов. А в ринге британца заменит хорват Филип Хргович.