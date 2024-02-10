"Удача для него": экс-чемпион мира прокомментировал перенос боя Усик – Фьюри

В субботу, 17 февраля, должен был состояться "бой века" между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. На кону стоял статус первого абсолютного чемпиона мира "королевского" веса в эпоху четырех поясов.

Однако за 2 недели до запланированной даты битва была перенесена. Причиной этого стала травма британского боксера, которую он получил во время спарринга.

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Травма стала очень уместной

Многие эксперты после этого заявили, что Тайсон Фьюри умышленно избегает боя и это было совсем не случайно. В частности, Карл Фроч заявил, что "Цыганский король" и не собирался выходить в ринг с украинцем, а также выразил сомнение относительно серьезности повреждения.

Своим мнением относительно переноса поединка также поделился бывший чемпион мира в полусреднем весе британец Келл Брук. Боксер рассказал, что его земляк выглядел неубедительно во время подготовки к бою, поэтому травма ему сыграла на пользу.

На данном этапе, глядя на Фьюри, хочу сказать, что рассечение – удача для него. До меня дошли слухи, что Тайсон не очень хорошо выглядел в тренировочном лагере. В спарринге, где он получил повреждение, Тайсон тоже выглядел неубедительно. Поэтому чем больше у него времени для тренировок, тем лучше. Но только в том случае, если Фьюри будет полностью сфокусирован, а сделать это сложно морально,

– заявил Брук.

Напомним, что новая дата проведения боя – 18 мая, если британец снова не сможет выйти в ринг, то, по условиям контракта, будет обязан уплатить штраф 10 миллионов евро.