Проте за 2 тижні до запланованої дати битву було перенесено. Причиною цього стала травма британського боксера, яку він отримав під час спарингу.

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Травма стала дуже доречною

Багато експертів після цього заявили, що Тайсон Ф'юрі умисно уникає бою й це було зовсім не випадково. Зокрема, Карл Фроч заявив, що "Циганський король" і не збирався виходити в ринг з українцем, а також висловив сумнів щодо серйозності пошкодження.

Своєю думкою щодо перенесення поєдинку також поділився колишній чемпіон світу в напівсередній вазі британець Келл Брук. Боксер розповів, що його земляк виглядав непереконливо під час підготовки до бою, тож травма йому зіграла на користь.

На цьому етапі, дивлячись на Ф'юрі, хочу сказати, що розсічення – удача для нього. До мене дійшли чутки, що Тайсон не дуже добре показав себе у тренувальному таборі. У спарингу, де він отримав пошкодження, Тайсон теж мав непереконливий вигляд. Тож чим більше в нього часу для тренувань, тим краще. Але тільки в тому випадку, якщо Ф'юрі буде повністю сфокусований, а зробити це складно морально,

– заявив Брук.

Нагадаємо, що нова дата проведення бою – 18 травня, якщо британець знову не зможе вийти в ринг, то, за умовами контракту, буде зобов'язаний сплатити штраф 10 мільйонів євро.

Цікаво. Також травму Тайсона Ф'юрі прокоментував Олександр Красюк. Промоутер українського чемпіона заявив, що має багато запитань щодо пошкодження британця, адже відео з пропущеним ударом виглядає дуже сумнівним доказом.