Оба боксера уже прибыли на арену в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Первым с талисманом приехал Александр Усик. Вслед за ним Тайсон Фьюри.

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Поддержка легенды

Также на арену подтягиваются звезды спорта и не только. Вживую поединок посмотрит легендарный Эвандер Холифилд, который хорошо знает, как это обидно проигрывать в бою за абсолют в этой весовой категории. В 1999-м году Холифилд уступил Ленноксу Льюису в поединке за три чемпионских пояса.

Перед поединком Холифилд встретился с Усиком, поддержав украинца.

Холифилд встретился с Усиком: смотрите видео

К слову, бой Усик – Фьюри начнется после 00:30 (по Киеву). Победитель встречи станет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте с 1999-го года.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию долгожданного поединка.