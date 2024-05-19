Обидва боксери вже прибули на арену у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Першим із талісманом приїхав Олександр Усик. Вслід за ним Тайсон Ф'юрі.

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Підтримка легенди

Також на арену підтягуються зірки спорту і не тільки. Наживо поєдинок перегляне легендарний Евандер Холіфілд, який добре знає, як це прикро програвати у бою за абсолют у цій ваговій категорії. У 1999-му році Холіфілд поступився Ленноксу Льюїсу у поєдинку за три чемпіонські пояси.

Перед поєдинком Холіфілд зустрівся із Усиком, підтримавши українця.

Холіфілд зустрівся із Усиком: дивіться відео

До слова, бій Усик – Ф'юрі розпочнеться після 00:30 (за Києвом). Переможець зустрічі стане першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті із 1999-го року.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію довгоочікуваного поєдинку.