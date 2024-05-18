Боксеры уже прибыли на "Kingdom Arena", где проведут долгожданный поединок. Первым на арену в Эр-Рияде прибыл Александр Усик. Украинец приехал с талисманом, который ранее ему подарила дочь. Теперь он всегда в руках чемпиона мира из Украины перед боями, пишет 24 Канал.

Смотрите также Талисман от дочери на месте: Усик прибыл на бой с Фьюри – демонстративное видео

Британец уже тоже на арене

Вслед за ним на арену прибыл Тайсон Фьюри. Британец в стильной одежде приехал на бой с Усиком. Его стиль дополняла красивая шляпа.

Не успел "Цыганский король" выйти из машины, как уже показал свое присущее одиозное поведение.

Видео прибытия Фьюри

Отметим, что сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Усик – Фьюри. Также будет опубликован результат боя, видео самых ярких моментов и комментарии боксеров после встречи. Утром 19-го мая на сайте появится выход Дениса Беринчика и результат боя украинца против Эмануэля Наваррете.

Напомним, что британец является чемпионом по версии WBC, тогда как украинец – по версиям WBA, WBO и IBF. В ночь с 18-го на 19-е мая поклонники бокса узнают имя нового абсолюта в этой весовой категории с 1999-го года, когда обладателем трех чемпионских поясов был Леннокс Льюис.