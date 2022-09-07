Я – улучшенная версия Усика, – Фьюри нагло высказался об украинце

Тайсон Фьюри продолжает хвастаться своими боксерскими способностями и умениями. Все бы ничего, однако "Цыганский король" снова начинает обесценивать своих потенциальных.

Фьюри: Усик хитрый маленький подонок

Тайсон Фьюри снова заговорил об Александре Усике. Он подчеркнул, что в разы сильнее украинца.

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Тайсон Фьюри делает то, что делает Усик. Но я большая, улучшенная его версия с нокаутирующей силой. Усик думает, что он хитрый маленький отброс в (99,8 килограмма), и он может боксировать и двигаться. Я занимался боксом и двигался всю свою карьеру, но сейчас мне просто нравится нокаутировать отбросы. Я никогда не видел бойца, который был бы скорее меня, ни в бою, ни в спарринге,

– заявил британец.

"Усик – тяжеловес (99,8 килограмма), но он не быстрее меня. Тот факт, что он был в среднем весе, означает, что он развивает скорость. Но лишний вес не поможет его скорости. Если мужчина весит 90,7 килограмма и поднимается до 99,8 килограмма, он имеет больше мышц и замедляется. Почему Тайсон Фьюри собирается его побеждать?" – сказал Фьюри.

Также "Цыганский король" снова высказался о бое Усик – Джошуа 2. Он заявил, что украинец провел не слишком удачный бой.

Известно, что Джошуа не держит удар. Но во втором бою Усик даже не поразил его ни разу,

– добавил Тайсон.

Усик – Фьюри: что известно о возможном противостоянии