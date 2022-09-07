Я – улучшенная версия Усика, – Фьюри нагло высказался об украинце
Источник:The Ring
Тайсон Фьюри продолжает хвастаться своими боксерскими способностями и умениями. Все бы ничего, однако "Цыганский король" снова начинает обесценивать своих потенциальных.
Фьюри: Усик хитрый маленький подонок
Тайсон Фьюри снова заговорил об Александре Усике. Он подчеркнул, что в разы сильнее украинца.
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Тайсон Фьюри делает то, что делает Усик. Но я большая, улучшенная его версия с нокаутирующей силой. Усик думает, что он хитрый маленький отброс в (99,8 килограмма), и он может боксировать и двигаться. Я занимался боксом и двигался всю свою карьеру, но сейчас мне просто нравится нокаутировать отбросы. Я никогда не видел бойца, который был бы скорее меня, ни в бою, ни в спарринге,
– заявил британец.
"Усик – тяжеловес (99,8 килограмма), но он не быстрее меня. Тот факт, что он был в среднем весе, означает, что он развивает скорость. Но лишний вес не поможет его скорости. Если мужчина весит 90,7 килограмма и поднимается до 99,8 килограмма, он имеет больше мышц и замедляется. Почему Тайсон Фьюри собирается его побеждать?" – сказал Фьюри.
Также "Цыганский король" снова высказался о бое Усик – Джошуа 2. Он заявил, что украинец провел не слишком удачный бой.
Известно, что Джошуа не держит удар. Но во втором бою Усик даже не поразил его ни разу,
– добавил Тайсон.
Усик – Фьюри: что известно о возможном противостоянии
- Украинский боксер стремится получить звание абсолютного чемпиона мира, для этого ему необходимо встретиться с Тайсоном Фьюри, владеющим титулом WBC.
- Британец требует за свое возвращение за ринг безумные гонорары. Он потребовал призовой фонд в 120 миллионов долларов.
- Эгис Климас, менеджер украинца, сообщил, что Фьюри согласен на бой с Усиком. Он также назвал место возможной встречи. Однако Тайсон стремится выйти на ринг против Усика уже в этом декабре.
- Между тем, украинец не собирается спешить, он подчеркнул, что следующее сражение с его участием может состояться только в 2023 году. Боксёру необходимо восстановиться после реванша с Энтони Джошуа.
- Так что Фьюри решил найти себе нового соперника, он бросил вызов Джошуа. Энтони ответил на предложение Тайсона и рассказал, когда готов выйти на ринг.