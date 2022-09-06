Украинец Александр Усик в августе добился громкой победы. Боксер второй раз подряд одолел Энтони Джошуа и оставил при себе чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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В боксерском сообществе теперь начали обсуждать возможное сражение за абсолюта с Тайсоном Фьюри, ведь именно он владеет поясом WBC. "Цыганский король" сразу включился в медиабитву с Усиком и потребовал боя в декабре.

Сам Александр заявил, что не планирует выходить на ринг в этом году, что заставило Фьюри хайповать на этом и даже предлагать бой Джошуа. На такое поведение Тайсона отреагировал и катмен Усика Расс Анбер.

Тайсон Фьюри, который одержал в последнем поединке легкую победу в апреле, хочет провести бой в декабре. Это спустя 9 месяцев после предыдущего боя. Он бросает вызов Александру Усику и Энтони Джошуа, которые сражались всего три недели назад. Каждый на Земле, в том числе и сам Фьюри, знает, что это просто словесная диарея,

– заявил Анбер.

Напомним, что Фьюри в апреле нокаутировал Диллиана Уайта и защитил пояс WBC. Впоследствии Тайсон объявил о завершении карьеры, но после боя Усика и Джошуа передумал.

Усик против Фьюри: