Ф'юрі: Усик хитрий маленький покидьок

Тайсон Ф'юрі знову заговорив про Олександра Усика. Він наголосив, що врази сильніший за українця.

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Тайсон Ф’юрі робить те, що робить Усик. Але я більша, покращена його версія з нокаутуючою силою. Усик думає, що він хитрий маленький покидьок у (99,8 кілограма), і він може боксувати та рухатися. Я займався боксом і рухався всю свою кар’єру, але зараз мені просто подобається нокаутувати покидьків. Я ніколи не бачив бійця, який був би швидше за мене, ні в бою, ні в спарингу,

– заявив британець.

"Усик – важковаговик (99,8 кілограма), але він не швидший за мене. Той факт, що він був у середній вазі, означає, що він розвиває швидкість. Але зайва вага не допоможе його швидкості. Якщо чоловік важить 90,7 кілограма і підіймається до 99,8 кілограма, він має більше м’язів і сповільнюється. Чому Тайсон Ф'юрі збирається його перемагати? Тому що Тайсон Ф’юрі – 206-сантиметрова та 125-кілограмова бойова машина, яка не втомлюється викидати удари", – сказав Ф'юрі.

Також "Циганський король" знову висловився про бій Усик – Джошуа 2. Він заявив, що українець провів не надто вдалий бій.

Відомо, що Джошуа не тримає удару. Але у другому бою Усик навіть не вразив його жодного разу,

– додав Тайсон.

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