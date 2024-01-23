В стиле пиратов Карибского моря: появился новый постер битвы Усика против Фьюри
Источник:Турки Аль аш-Шейх
Организаторы "Боя века" продолжают подогревать интерес к поединку. В сети появился новый официальный постер к мегафайту между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.
Руководитель главного управления по развлечениям в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх опубликовал новый постер к поединку. На этот раз звезд бокса представили в образе морских пиратов.
Читайте также Горячее промо к бою Усик – Фьюри: видео крутого анонса поединка за абсолют
Новый постер боя Усик – Фьюри
Тайсона Фьюри дизайнеры изобразили в стиле британского пирата по прозвищу "Черная борода". А вот Александру Усику пришлось примерить агрессивный образ корсара.
Тайсон Фьюри и Александр Усик поднимут волну на крупнейшем боксерском событии в истории. Присоединяйтесь к нам на Kingdom Arena, чтобы увидеть эпическое сражение, где мужество встретится с силой,
– подписал постер Турки Аль аш-Шейх.
Новый постер к бою Фьюри и Усика / twitter.com/Turki_alalshikh
Напомним, что ранее топ-боксеров хевивейта представили в образе ковбоев из вестерна. Поэтому можно сравнить, какая роль им больше подходит.
Фьюри и Усик в образе ковбоев / twitter.com/Turki_alalshikh
- Напомним, что поединок между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком состоится 17 февраля 2024 года. Боксеры встретятся на ринге в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
- Победитель битвы станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
- Кроме того, победитель поединка станет обладателем особого пояса, который будет украшен золотом.
- В контракте на поединок таке прописан пункт о реванше.