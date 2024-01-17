Уже через месяц, 17 февраля, в Эр-Рияде состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. На ринг выйдут украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри.

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Без сомнения, этот поединок наиболее ожидаем в мире бокса. За месяц до встречи команда Александра Усика опубликовала эффектное промо-видео в бою.

В этом ролике показаны все наиболее значимые поединки в карьере обоих боксеров. Среди них были и хайлайты боя между Тайсоном Фьюри и Владимиром Кличко в 2015-м. Тогда британец одержал победу по решению судей.

Видео анонса боя Александр Усик – Тайсон Фьюри:

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Напомним, что Александр выиграл все свои 21 поединок в профессиональной карьере, из них 14 – нокаутом. В честь дня рождения украинского боксера мы вспомнили все нокауты Усика за последние десять лет.

Что же касается Фьюри, то британец также непобедим. В 35 встречах "Цыганский король" торжествовал 34 раза (нокаутом – 24), а также "расписал ничью" с Деонтеем Уайлдером в 2018-м.