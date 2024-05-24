В бою в ночь с 18 на 19 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. В октябре 2024 года между боксерами состоится реванш.

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Гонорары за реванш

В контракте обоих боксеров прописано, что реванш должен состояться 12 октября в столице Саудовской Аравии

Распределение гонорарного фонда между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри составит 60% на 40% в пользу украинского боксера.

Украинец сможет заработать больше, чем за предыдущий поединок. За первый бой Усик получил от 35 до 50 миллионов долларов США, что составляет около трети общего призового фонда.

Интересно. Благодаря своей победе на “Kingdom Arena”, Александр Усик стал третьим боксером в современной истории, который достиг абсолютного чемпионства в разных весовых категориях. Ранее это удавалось только Теренсу Кроуфорду и Наои Иноуэ.

Напомним, что недавно Александр Усик также недавно стал лучшим боксером мира рейтинга P4P по версии The Ring. Лидерство потерял японец Наоя Инуэ.