"Самый медленный отсчет в истории": Чисора уничтожил рефери, который спас Фьюри от позора

Украинец Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе. Невероятный поединок запомнился рядом спорных эпизодов.

Бой оказался чрезвычайно сложным для обоих претендентов на абсолют. В девятом раунде Тайсон Фьюри побывал в нокдауне, но рефери помог британцу оправиться.

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Что сказал Чисора о судействе

Скандальный эпизод прокомментировал ветеран хевивейта Дерек Чисора. По его убеждению, рефери слишком долго отсчитывал отсчет. Таким образом Тайсон избежал досрочного поражения.

Это был самый медленный отсчет в истории бокса, бро, ты это знаешь. Теперь у тебя все правильно с математикой. Было 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это то, что было. Неважно, чувак, мы принимаем это. Послушайте, это был самый медленный отсчет в истории бокса. Вы понимаете?,

– обратился Чисора у рефери.

Впрочем, 40-летний ветеран остался доволен поединком, который организовали в Саудовской Аравии. Теперь все с нетерпением ожидают реванш, который обещает быть не менее захватывающим.