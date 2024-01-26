Усик рассказал, что ему поможет в поединке с Фьюри

Вскоре состоится долгожданный бой Усик - Фьюри. Украинский боксер рассказал, что ему поможет в поединке.

По словам Усика, во время поединка за звание абсолюта в хевивейте ему будет достаточно спортивной злости. Он отметил, что не испытывает ненависть к своему сопернику.

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Усик рассказал, ненавидит ли он Фьюри

Мне вообще не нужна ненависть, потому что я выполняю свою работу на 300%. Я люблю то, что я делаю. И ненависть порождает ненависть. У меня есть спортивная злость, мне этого достаточно,

– сказал украинский боксер.

Главное о бое Усик – Фьюри

Изначально поединок был запланирован на 23 декабря 2023 года, но его перенесли из-за восстановления Тайсона Фьюри после встречи с Фрэнсисом Нганну в конце октября.

В андеркарте этого боксерского поединка также состоятся два других боя. Первый из них будет столкновением чемпиона мира IBF во втором полулегком весе, Джо Кордино из Уэльса, и чемпиона по версии IBO, Энтони Какачи из Северной Ирландии. Во втором поединке на ринг выйдут российский боксер Сергей Ковалев и шведский непобедимый Робин Сафар.

Интересно, что в контракте поединка есть пункт о реванше, однако есть одно условие – боксеры должны продемонстрировать зрелищный поединок.

. Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 17 февраля. Поединок будет принимать Эр-Рияде, Саудовская Аравия.