По словам Усика, во время поединка за звание абсолюта в хевивейте ему будет достаточно спортивной злости. Он отметил, что не испытывает ненависть к своему сопернику.

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Усик рассказал, ненавидит ли он Фьюри

Мне вообще не нужна ненависть, потому что я выполняю свою работу на 300%. Я люблю то, что я делаю. И ненависть порождает ненависть. У меня есть спортивная злость, мне этого достаточно,

– сказал украинский боксер.

К слову. Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 17 февраля. Поединок будет принимать Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Главное о бое Усик – Фьюри