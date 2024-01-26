За словами Усика, під час поєдинку за звання абсолюту у хевівейті йому буде достатньо спортивної злості. Він наголосив, що не відчуває ненависть до свого суперника.

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Усик розповів, чи ненавидить він Ф'юрі

Мені взагалі не потрібна ненависть, тому що я виконую свою роботу на 300%. Я люблю те, що я роблю. І ненависть породжує ненависть. В мене є спортивна злість, мені цього достатньо,

– сказав український боксер.

До слова. Бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 17 лютого. Поєдинок прийматиме Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

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