Менеджер украинского боксера Эгис Климас прокомментировал информацию о том, что Тайсон Фьюри получил травму во время спарринга. Он назвал британца трусом.

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Как у Усика отреагировали на перенос боя с Фьюри

Тайсон Фьюри – долбаный трус, что будет делать что угодно, чтобы не драться с Усиком. Он попросил ударить его в бровь сковородкой. Можете так меня и процитировать,

– сказал он.

Также Климас рассказал, как на эту новость отреагировал Усик: "Когда новости донесли до Александра, он только улыбнулся. Это все, что он сделал. Он слишком силен психологически, чтобы сломаться".

Что известно об очередном переносе боя

Тайсон Фьюри не сможет принять участие в поединке с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 17 февраля из-за травмы, полученной во время спарринга.

Повреждение, которое получил Фьюри, "лишает его любой возможности" провести бой в саудовском Эр-Рияде через две недели. Поединок за четыре основных титула отложен на неопределенный срок.

Это уже второй раз, когда бой Усик – Фьюри переносится из-за британского боксера. Изначально неофициальную дату в декабре перенесли на февраль после тяжелого боя чемпиона WBC с дебютантом профессионального бокса Франсисом Нганну осенью 2023 года.