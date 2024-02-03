Менеджер українського боксера Егіс Клімас прокоментував інформацію про те, що Тайсон Ф’юрі отримав травму під час спарингу. Він назвав британця боягузом.

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Як в Усика відреагували на перенесення бою з Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі – довбаний боягуз, що робитиме будь-що, аби не битися з Усиком. Він попросив вдарити його у брову сковорідкою. Можете так мене і процитувати,

– сказав він.

Також Клімас розповів, як на цю новину відреагував Усик: "Коли новини донесли до Олександра, він лише посміхнувся. Це все, що він зробив. Він надто сильний психологічно, аби зламатися".

Що відомо про чергове перенесення бою

Тайсон Ф'юрі не зможе взяти участь у поєдинку з Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі 17 лютого через травму, отриману під час спарингу.

Пошкодження, яке отримав Ф'юрі, "позбавляє його будь-якої можливості" провести бій в саудівському Ер-Ріяді через два тижні. Поєдинок за чотири основних титули відкладено на невизначений термін.

Це вже другий раз, коли бій Усик – Ф'юрі переноситься через британського боксера. Початково неофіційну дату у грудні перенесли на лютий після важкого бою чемпіона WBC з дебютантом професійного боксу Франсісом Нганну восени 2023 року.