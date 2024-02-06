Доказательства травмы очень сомнительны: экс-чемпион заподозрил Фьюри во лжи после переноса боя с Усиком

В субботу, 17 февраля, должен был состояться бой за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Однако его пришлось перенести из-за повреждения, которое получил британский боксер.

Он пропустил удар во время спарринга с хорватом Агроном Смакичи. По словам Тайсона Фьюри, ему наложили 11 швов и у него есть справка от врача.

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Много вопросов относительно травмы Фьюри

Из-за этого супербитву за все титулы хевивейта перенесли на 18 мая. События, возникшие вокруг травмы британца, прокомментировал бывший чемпион мира Карл Фроч. Он заявил, что сомневается в проведении боя в указанную дату и заподозрил, что повреждение Тайсона Фьюри было инсценировкой.

Не думаю, что Тайсон будет готов и 18 мая. Почему он так спарринговал? Во-первых, я вообще не был бы уверен в рассечении, мне надо доказательство уже со швами. После того, как я увидел Тайсона в инстаграме, понял, что порез не похож на рассечение – это было как травма, которая заживает, покрывается струпьями, отек уже спал, видны синяки. Ощущение, будто тому порезу уже 7-10 дней.

А еще это видео спарринга, которое могло быть как настоящим, так и нет – его, вероятно, снимали на Nokia 8210. Изображение размытое, ужасное качество. Мы так и не увидели рассечения после удара локтем. В том спарринге его определенно ударили локтем по лицу, но где четкие кадры и рассечение?" – заявил Фроч.

. Если Тайсон Фьюри снова не сможет выйти в ринг в указанную дату, то, по условиям контракта, будет обязан уплатить штраф в размере 10 миллионов евро.

Напомним, что сразу после появления информации о травме британского боксера обсуждался вариант провести бой Усик – Хргович. Хорват был готов выйти в ринг, несмотря на малое количество времени для подготовки, однако организаторы вечеров бокса в Саудовской Аравии отказались от такого сценария.