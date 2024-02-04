“Бой века”, который был запланирован на 17 февраля между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, официально перенесен. Чтобы не отменять вечер бокса, планировалось заменить "Цыганского короля" на хорвата Филипа Хрговича.
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Промоутеры отказались от варианта с Хрговичем
Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе давно мечтал встретиться на ринге с украинским боксером. Хрговича даже не смущал тот факт, что до боя оставалось две недели.
Однако это разрушало весь план на боксерский сезон в Эр-Рияде. Ведь в таком случае бой Усик – Фьюри пришлось бы переносить на лето, или даже осень 2024 года. Поэтому этот вариант организаторы отвергли.
Это подтвердил Александр Красюк, промоутер украинского чемпиона. Он отметил, что бой между Хрговичем и Усиком не состоится. Поэтому следующим соперником украинца остается Фьюри.
Боя с Хрговичем не будет. Боксерское шоу с участием Усика и Фьюри, которое было запланировано на 17 февраля, отменено. Его перенесли на 18 мая,
– отметил Красюк.
- Отметим, что организаторы мегафайта застраховались от будущих форс-мажоров. Если британский боксер не сможет выйти в ринг 18 мая, тогда ему придется из собственного кармана заплатить штраф в размере 10 миллионов евро.
- Напомним, что из-за Фьюри пришлось во второй раз переносить дату боя за абсолют. Изначально мегафайт планировался на декабрь 2023 года. Однако "Цыганский король" едва избежал поражения от Фрэнсиса Нганну, из-за чего пришлось отсрочить поединок на 17 февраля.