Устроил клоунаду на битве взглядов: Фьюри отказался смотреть в глаза Усику

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялась финальная пресс-конференция с участием Тайсона Фьюри и Александра Усика. По завершению общения боксеры должны были провести дуэль взглядов.

Однако Тайсон Фьюри не был бы самим собой, если бы не включил режим шута. Претендент на абсолютное чемпионство не придумал ничего лучше, как отвернуться от Усика.

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На что рассчитывал Фьюри

Когда боксеры подошли друг к другу, "Цыганский король" демонстративно повернулся к зрителям. За все время он даже не посмотрел на Усика.

Возможно таким образом Фьюри решил выбить из равновесия украинского чемпиона, но Александр лишь улыбался, наблюдая за клоунадой соперника.

Фьюри сорвал битву взглядов с Усиком: смотрите видео

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