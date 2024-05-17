Благородный поступок британского чемпиона: Фьюри пожертвует часть гонорара Украине

Тайсон Фьюри и Александр Усик в Эр-Рияде определят абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе. Звезды хевивейта получат за мегафайт фантастические гонорары.

В ночь с 18 на 19 мая состоится бой, который ждали 24 года. Непобежденные Тайсон Фьюри и Александр Усик поспорят за звание абсолютного чемпиона мира, которым в последний раз владел легендарный Леннокс Льюис.

Читайте также "Битва за свет": Усика в бою против Фьюри приехали поддержать защитники Украины – мощное видео

Сколько средств Фьюри отдаст Украине

Претенденты на абсолют получат огромные средства на свои банковские счета. По информации источника, общая сумма призовых составляет 150 миллионов долларов.

Из этой суммы 70 процентов получит Тайсон Фьюри (105 миллионов), а 30% – Александр Усик (45 миллионов). Согласно пункту контракта британец должен пожертвовать Украине, которая ведет войну против России, 1 миллион фунтов стерлингов (примерно 1,25 миллиона долларов).

Интересно, что ранее сообщалось о более скромных гонорарах боксеров. Однако в предыдущих подсчетах не учитывались доходы от трансляций.

Усик – Фьюри: последние новости