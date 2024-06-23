"Цыганский король" в ярком поединке уступил Александру Усику. Украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.

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Фьюри считает, что выиграл бой с Усиком

Усик получил все титулы хевивейта благодаря раздельному решению судей. Бой мог быть досрочно завершен, если бы рефери начал отсчет после нокдауна Фьюри.

Однако это совершенно не смущает "Цыганского короля". Он считает, что победил в противостоянии за абсолют. Более того, британец сделал собственный подсчет раундов.

В восьмом раунде он нанес хороший удар и сломал мне нос, в девятом раунде у него было 10-8, и я отдал ему десятый раунд. Но кроме этого я не давал ему других раундов,

– отметил Фьюри.

По мнению Тайсона, он выиграл девять раундов, а Усик – только три. Поэтому его версия счета – 116-111.

Отметим, что Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

Борьба Фьюри с "зеленым змием"

Напомним, что после боя "Цыганский король" перебрал с алкоголем во время посещения одного из баров. На выходе из заведения он едва держался на ногах и даже головой проверил на прочность ближайший столб.

Возможно, именно после контакта с металлическим сооружением Фьюри осенила мысль, с каким счетом завершился его бой с Усиком.

Кстати, реванш Усик – Фьюри назначен на 21 декабря. Вторая встреча соперников состоится в Эр-Рияде.