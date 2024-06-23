"Циганський король" у яскравому поєдинку поступився Олександру Усику. Український боксер став абсолютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні.

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Ф'юрі вважає, що виграв бій з Усиком

Усик здобув усі титули хевівейту завдяки роздільному рішенню суддів. Бій міг бути достроково завершений, якби рефері розпочав відлік після нокдауну Ф'юрі.

Проте це абсолютно не бентежить "Циганського короля". Він вважає, що переміг у протистоянні за абсолют. Ба більше, британець зробив власний підрахунок раундів.

У восьмому раунді він завдав хорошого удару і зламав мені ніс, у дев'ятому раунді в нього було 10-8, і я віддав йому десятий раунд. Але крім цього я не давав йому інших раундів,

– зауважив Ф'юрі.

На думку Тайсона, він виграв дев'ять раундів, а Усик – тільки три. Тож його версія рахунку – 116-111.

Зазначимо, що Усик переміг Ф'юрі розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

Боротьба Ф'юрі із "зеленим змієм"

Нагадаємо, що після бою "Циганський король" перебрав з алкоголем під час відвідування одного з барів. На виході із закладу він ледь тримався на ногах та навіть головою перевірив на міць найближчий стовп.

Можливо, саме після контакту з металевою спорудою Ф'юрі осяяла думка, з яким рахунком завершився його бій з Усиком.

До речі, реванш Усик – Ф'юрі призначено на 21 грудня. Друга зустріч суперників відбудеться в Ер-Ріяді.