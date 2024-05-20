Если бы знал, нокаутировал бы его, - Фьюри прокомментировал свою "ошибку" в бою против Усика

Тайсон Фьюри заявил, что проиграл из-за собственной ошибки. Для него стала неожиданной победа Александра Усика по очкам.

В ночь с 18 на 19 мая в Эр-Рияде состоялся “бой века”, где на ринге встретились Александр Усик и Тайсон Фьюри. Судьи раздельным решением отдали победу украинскому боксеру.

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Причина поражения Фьюри

Британец заявил, что не знал, что уступает Александру Усику в очках. Если бы он понимал это, то сразу нокаутировал бы его.

Для меня самое главное – это получить деньги и повеселиться. Я благодарю Усика за бой, это был довольно близкий бой. Я не могу оценивать поединок пока я на ринге. Если бы я знал, что проигрываю по очкам, то я бы нокаутировал Усика,

– отметил Тайсон Фьюри.

Ранее британец сделал громкое заявление о том, что Усику отдали победу из-за войны в Украине . Сам Фьюри считает себя победителем.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован на октябрь 2024 года. Соревноваться они будут только за три титула.